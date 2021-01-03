Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu

03.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:35
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da, dünden bu yana kayıp olarak aranan Ahmet Akdeniz'in (18), derede cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da, dünden bu yana kayıp olarak aranan Ahmet Akdeniz'in (18), derede cansız bedeni bulundu. 

Hızmalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye personeli, Karakoyun Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, dünden beri ailesi tarafından  aranan Ahmet Akdeniz'e ait olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde üzerinde cinayete ilşkin herhangi bir iz bulunamayan Akdeniz'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu
Şanlıurfa'da, kayıp gencin derede cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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