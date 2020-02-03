Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Cuğlan'ın kullandığı 06 DS 7261 plakalı otomobil ile Hasan Kaya idaresindeki 34 FD 3670 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Vadha (77), İde (42) ve Hamit Çuğlan (33) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.