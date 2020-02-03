Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

03.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:00
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cuğlan'ın kullandığı 06 DS 7261 plakalı otomobil ile idaresindeki 34 FD 3670 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Vadha (77), İde (42) ve Hamit Çuğlan (33) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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