Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi yüzünden çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi yüzünden çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan Şimşek ve Burun ailesi mensupları arasında alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilmeyen 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri, yaralıları Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan 6 kişinin yaralandığı kavga anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

FOTĞRAFLI


Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga: 6 yaralı
Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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