Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

ŞANLIURFA'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:42
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

'da merkez üssü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü 'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 


Kaynak: DHA
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