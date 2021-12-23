Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Konurtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Kubat yönetimindeki 63 EF 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferat Güner'in kullandığı 27 PH 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Emir Hamza Kubat (1), Sevcan Kubat (3), Dinal Kubat (23), Mehmet Berdan Kubat (25), Mirzan Kurat (4), Ahmet Kurat (49), Beyaz Kurat (54) ve Mehmet Ekrem (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.?


Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

 Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

 Bakan Koca: 'Yakın zamanda dünya genelinde Omikron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz'

Bakan Koca: "Yakın zamanda dünya genelinde Omikron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz"

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title