Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı
Ankara hali şeftali kasalarının yüklü olduğu kamyonda çalışan işçinin üzerine kilolarca kasa devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara Toptancı Hali'nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan işçi, hafif yaralandı.
Geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Toptancı Hali'nde meydana gelen olayda şeftali yüklü kasaların olduğu kamyon kasasında bir işçi çalışıyordu. İşçi elindeki kasaları kamyona bıraktığı sırada kamyona istiflenmiş yüzlerce şeftali kasası işçinin üzerine devrildi.
KİLOLARCA AĞIRLIĞIN ALTINDA KALDI
Kilolarca ağırlıktakikasalarının altında kalan işçinin yardımına çevredekiler koştu.Hafif yaralanan işçi diğer çalışanların yardımıyla kasaların altından çıkarılırken, kasaların devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.