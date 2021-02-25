Sanduka içerisinde 2 el yazması deri kitap ele geçti

MERSİN'de jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda üzerinde insan ve hayvan figürleri ile haç işareti bulunan bronz sanduka ve içerisinde 2 el yazması deri kitap ele geçirildi.

MERSİN'de jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda üzerinde insan ve hayvan figürleri ile haç işareti bulunan bronz sanduka ve içerisinde 2 el yazması deri kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurulduğu ihbarını aldığı merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde insan ve hayvan figürleri ile haç işareti bulunan bronz sanduka ve içerisinde 2 el yazması deri kitap ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı