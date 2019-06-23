Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu

Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu

İstanbul Ataköy'de oy kullanmak için sandığa giden başörtülü kadına CHP'lilerin "başörtünü çıkar" dediği iddiası tepkilere neden oldu. Yaşanan olay kameralara yansıdı.

Sandık başında

İstanbul Ataköy'de oy kullanmak için sandığa giden başörtülü kadına CHP'lilerin "başörtünü çıkar" dediği iddiası tepkilere neden oldu.

Yaşanan olayın ardından okul koridorlarında sesler yükselirken, mağdur edilen kadının gösterdiği tepki amatör kameralara yansıdı.

Olayın ardından taraflar karakola giderek suç duyurusunda bulundular.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et