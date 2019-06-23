Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu
İstanbul Ataköy'de oy kullanmak için sandığa giden başörtülü kadına CHP'lilerin "başörtünü çıkar" dediği iddiası tepkilere neden oldu. Yaşanan olay kameralara yansıdı.
İstanbul Ataköy'de oy kullanmak için sandığa giden başörtülü kadına CHP'lilerin "başörtünü çıkar" dediği iddiası tepkilere neden oldu.
Yaşanan olayın ardından okul koridorlarında sesler yükselirken, mağdur edilen kadının gösterdiği tepki amatör kameralara yansıdı.
Olayın ardından taraflar karakola giderek suç duyurusunda bulundular.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
Son Dakika Haberleri