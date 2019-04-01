Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi
31 Mart Yerel Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Peki sandığınızdan hangi parti çıktı? İşte sandık sonuç sorgulama aracı...
31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Tüm Türkiye vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklandı. Vatandaşlar oy kullandıkları sandıklardaki oy oranlarını merak ediyor. Peki sandığınızdan hangi partiye kaç oy çıktı? İşte sandık sonuç sorgulama aracı...
SANDIKLAR AÇILDI
Türkiye genelinde sandıkların çoğu açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre üç büyükşehrin ve belediyelerin kazananı belli oldu.
SEÇİM SORGULAMA SİSTEMİ
Vatandaşlar oy kullandığı sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını CHP'nin seçim sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. YSK ise sandık sorgulama hizmetini resmi sonuçların açıklanmasının ardından açacak.
SANDIĞIMDA HANGİ PARTİ KAZANDI?
Linke tıklayarak oy kullandığınız sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını görebilirsiniz.