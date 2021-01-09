Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
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Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

09.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:40
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

BABA: 'ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETSİN'Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama-kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde de sonuç alınamadı.

BABA: 'ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETSİN'

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama-kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde de sonuç alınamadı. Baba Mustafa Çakmak, "Oğlumun ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Arama-kurtarma çalışamalarının sonlandırılacağı iddiaları üzerine konuşan baba Çakmak, "Çocuğum dört gündür kayıp. Mağdurum, çocuğumun bulunması için arama çalışmalarının devam etmesini istiyorum. Bugünün son arama günü olmasını istemiyorum. Ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum. Ne kayık var ne kürek. Bir parçasını bulsak yetecek bize. Ne oğlum var ne ayakkabısı.  Bu kayık ve çocuk nereye gitti? Arama çalışmalarının sonlanmamasını istiyorumö diye konuştu.

'ARAMALAR SÜRERKEN UMUDUMUZ VAR'

Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak da "Annesi babası yaşlı insanlar. Beklemek onları çok yoruyor. Ekipler ellerinden geleni yapıyorlar. Eşime dua ettiğim kadar ekiplere de dua ediyorum. Aramalar durmasın. Aramalar sürerken umudumuz var. Arama olmadan bekleyemeyiz. Belki eşimin ölüsü bulunacak ama bu insanlar da bekledikleri zaman ölmüş kadar olacaklar. Ekipler gitse de ailesi sahilden gitmeyecekö diye konuştu.

Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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