Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)
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Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)

08.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:03
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADIYalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADI

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı. Kıyı şeridi ile denizde yapılan çalışmalar, bugün için solandırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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