Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)
08.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:03
ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADIYalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADI
Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı. Kıyı şeridi ile denizde yapılan çalışmalar, bugün için solandırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR