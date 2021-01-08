Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADIYalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADI

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan arama- kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı. Kıyı şeridi ile denizde yapılan çalışmalar, bugün için solandırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR