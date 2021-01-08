Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde
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Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde

08.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:09
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde

YALOVA'da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama-kurtarma çalışması 3'üncü günde de devam ediyor.

YALOVA'da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama-kurtarma çalışması 3'üncü günde de devam ediyor. Çalışmaları takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürerken, Çakmak'ın bindiği sandalı denize iten 2 arkadaşın ifadesi alındı. Eşinden gelecek haberi bekleyen Kardelen Çakmak ise, arkadaşlarının, eşini ölüme sürüklediğini öne sürdü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak, geçen çarşamba gecesi sandalla denize açıldı. Çakmak'tan haber alamayan yakınları, polis ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi'nden oluşan ekip, Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Ümit Çakmak'ı arama- kurtarma çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, karadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, Çakmak ve sandalı arıyor. Havadan sahil güvenlik helikopterinin destek verdiği çalışmaları Çakmak'ın ailesi ile arkadaşları da takip ediyor.

2 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDIÖte yandan Ümit Çakmak'ın denize açılmadan önce E.Ü. ve S.B. isimli 2 arkadaşıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Çakmak'ın bindiği sandalı denize ittikleri, gözden kaybolunca da başka bir sandalla aramaya çıktıkları belirlenen E.Ü. ve S.B.'nin polis tarafından ifadeleri alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbet bırakılan ikiliden, Çakmak ailesi şikayetçi oldu. Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ise, arkadaşlarının, eşini ölüme sürüklediğini öne sürdü.

Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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