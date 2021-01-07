Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde (3)
07.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:51
ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEKYalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama- kurtarma çalışması havanın kararmasıyla sonlandırıldı.
ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK
Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama- kurtarma çalışması havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Çalışmalara yarın sabah erken saatlerde yeniden başlanılacak.Cem Mete OKUR/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR