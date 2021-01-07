Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde (3)
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Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde (3)

07.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:51
Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde (3)

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEKYalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama- kurtarma çalışması havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29) arama- kurtarma çalışması havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Çalışmalara yarın sabah erken saatlerde yeniden başlanılacak.Cem Mete OKUR/YALOVA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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