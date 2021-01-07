SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI

07.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:11
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI

Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde (2)Yalova'da deniz polisi, ROV cihazıyla su altında kayıp Ümit Çakmak ve sandaldan iz bulmak için aramalara başladı.

Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde (2)

Yalova'da deniz polisi, ROV cihazıyla su altında kayıp Ümit Çakmak ve sandaldan iz bulmak için aramalara başladı. Çalışmaların koordinasyonunun yapıldığı sahile gelen Ümit Çakmak'ın annesi Nebahat Çakmak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 

'OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER'

Oğlu bulunana kadar aramaya devam edeceğini söyleyen Nebahat Çakmak, "Ümit bir yerde olsa zaten saklanmaz. Bu çocuk yaşıyor olsa meydana çıkar. Birini arar ve 'Ben böyle yaptım' derdi. Bizim haberimiz olurdu. O yaşıyor olsa bize ulaşır. Bence o yaşamıyor. Onu öldürdüler. Bu cinayet. Arkadaşları, oğlum kaybolduktan 1 saat sonra ihbarını vermiş. Benim her şeyden haberim var. Bu 1 saat içinde tekne ne oldu, Ümit ne oldu? Bunlar nerede'ö dedi.

SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI
SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Fatih Terim Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SANDALLA AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN GENÇ İÇİN ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:24:59. #1.14#
title