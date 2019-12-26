: Sancaktepe'de tünel açma makinesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi

26.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:07

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle çalışmaların yeniden başlayacağı duyurulmuştu. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen tünel açma makinesinin henüz şantiye alanına indirilmemesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN SERT ÇIKIŞ: UTANACAKSINIZ

Konuyla ilgili CHP Sancaktepe Meclis Üyesi İlknur Ünlü, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyurumuzdur" başlığıyla bir açıklama yayınladı. AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları'nın konuyla ilgili algı operasyonu yaptığını belirten Ünlü, "TDM'nin uygun kotta çalışabilmesi için hafriyat işlemlerinin tamamlaması için bekletiliyor. Hafriyat işlemleri tamamlanmak üzere ve uygun kot sağlandığında makina tekrar indirilecek. Ve merak etmeyin OCAK 2020' de metro inşaatımız tüm hızıyla başlayacak. Sancaktepe halkına ve kamuoyuna yaptığınız manipülasyon ve algı yaratma üzerinden, kirli siyasetiniz boşa çıkacak ve utanacaksınız" ifadelerini kullandı.

CHP Sancaktepe Meclis Üyesi İlknur Ünlü

"SANCAKTEPE HALKININ AKLIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?"

CHP kanadından yapılan bu açıklamaya AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bütüner'den jet hızıyla yanıt geldi. Çalışma alanına indirilen makinenin kiralık olduğunu belirten Bütüner, "Siz Sancaktepe halkının aklıyla alay mı ediyorsunuz? Haftalar önce yapılan açılışla başlaması gereken çalışma hala başlamıyor, biz gündeme getirene kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor ve Sancaktepe halkının duruma karşı haklı tepkisi için algı operasyonu deniliyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bütüner

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Açıklamasının devamında "Sanıyoruz ki Alman bankasından çekilen milyonların makine çalışmaya başlayamadan tükenmesi söz konusu" sözlerine yer veren Bütüner, "CHP meclis üyesi kamuoyuna yaptığı açıklamada çalışmaların 2020 Ocak ayında başlayacağını bildiriyor, aynı zamanda merak etmeyin diye ekliyor. Kendisine iletmek isterim ki; Merak etmemek elde değil, biz Sancaktepe halkı olarak sürecin takipçisiyiz" dedi.

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