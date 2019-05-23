İlaçlama Aracının Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
İstanbul Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"ÇOCUK MUHTEMELEN İKİ ARABANIN ARASINDAN ÇIKTI"
Olay Yenidoğan Mahallesi Didenur Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çarptı. Yaşanan olayı gören mahalle sakinleri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayrak ise Yenidoğan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuk muhtemelen iki arabanın arasından çıktı" diye konuştu.
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Bir saniye bir ömürü zehir eder iste buna denilir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah askina bunlar cocuklarina bakmakdanmi aciz? Ne bu ya yeter artik! Insan kücük cocuklar gözetmeden yalniz basina hic birakirmi?bu ne cahillik? Dogur ve sokaga birak?Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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çocuk 9 yaşına girene kadar dışarı salınmaz bence.Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırGÜL: Ebeveyn veya büyük kardesler yaninda olmali2 1 Yayından Kaldır
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bu daha 5 yaşındaymış annesi babası nasıl sokakta oyun oynamasına izin verdi ki ? hiç mi düşünemediler. hemde tek başına . bu çok yanlış bir davranış ve hareket olmuş.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır