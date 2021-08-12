Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor
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Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor "Her şey insan içindir" veya "her şeyin gayesi insandır" gibi anlamlara gelen antroposentrik düşüncenin, doğayı ve insanın kendisini olumsuz etkilediğine dikkat çekmek için 'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' konulu seminer programında Dr.

Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor

İSTANBUL - "Her şey insan içindir" veya "her şeyin gayesi insandır" gibi anlamlara gelen antroposentrik düşüncenin, doğayı ve insanın kendisini olumsuz etkilediğine dikkat çekmek için 'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' konulu seminer programında Dr. Öğr. Özlem Vargün, Biyosentrik Tasarım-VR Deneyim Alanı Atölyesi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik alanında katılımcılara sanal gerçeklik gözlükleri ile kendi dünyasını tasarlama imkanı tanınıyor.

Akbank Sanat ile Açık Diyalog İstanbul'un işbirliği kapsamında düzenlediği 'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' konulu seminer programından mezun olan katılımcıların projeleri 'Niyetler' sergisinde bir araya getirildi. Program kapsamında mezun olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün de antroposentrik düşünce tarzıyla ortaya çıkan küresel kirliliğe dikkat çekmek amacıyla sanal gözlüklerle katılımcılara farklı temalarda, istedikleri her şeyi tasarlama imkanı veren atölyeyi ziyaretçilerle buluşturdu. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün ayrıca sanal gözlüklerle tasarımın üniversitenin görsel tasarım öğrencileriyle buluşturabilecekleri bir proje hazırlığında olduklarının da altını çizdi.

Etkinliğin amacı ile ilgili olarak Özlem Vargün, "İnsanları bütün dünyanın hakimi olarak değil, sadece canlının ve ekosistemin bir parçası olarak ele almak istedik. Bunu sanal, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekalarla ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Acaba 'Doğru çözümleri buralarda mı bulmalıyız' gibi sorgulamayla böyle bir çalışma yaptık. Sanal gözlüklerimizi taktığımızda katılımcılar 'touch brush' fırçalarla birlikte resim, tasarım, bina, masa ve sandalye hatta altın kolye gibi istediğimiz herhangi bir şeyi tasarlayabiliyor. Hatta bu altın kolyeyi arttırılmış gerçeklik ile birlikte takabiliriz. Böylece siyanür ile çevreyi kirletmeden de gayet mutlu mesut yaşayabiliriz gibi bir hayal dünyası ile başladık bu yola" dedi.

"Sanal gerçeklikle tasarlamayı eğitim hayatına da taşımayı düşünüyoruz"

Bu uygulamayı üniversite eğitim hayatına da taşımayı düşündüklerini söyleyen Vargün, "Bu arttırılmış gerçeklik etkinliğinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerimiz de bize eşlik ediyor. Katılımcılarımıza yardım ediyor. Hep beraber bir ekip halindeyiz burada ve bu ekip ile birlikte güzel tasarımlar yapmayı planlıyoruz, insanlara bu sanal gerçekliğin ne olduğunu ve nasıl güzel tasarımlar yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Biz de okul olarak müfredatımız içerisine bu sanal gerçeklikte tasarım yapma konusunu aldık. Öğrenciler de çok heyecanlılar bu konuda. Çok zevkli aslında burada tasarım yapmak. Eğlenerek tasarımlar yapıp yeni bir gerçekliğe doğru yol alacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor
Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor
Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor
Sanatseverler sanal gözlüklerle kendi dünyalarını tasarlayabiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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