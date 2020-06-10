Sanat dünyamız konuşmaları sanatçılar ne diyor? Pandemi koşulları değişen biçimlerde de olsa etkilerini sürdürürken, kültür sanat alanındaki üretimlere yansımaları devam ediyor.

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Sanat Dünyamız dergisinin yeni sayısından yola çıkılarak düzenlenen konuşmalar dizisi, yaşanan süreçlerin kültür sanat dünyasındaki yansımalarını ele alıyor.

Her bölümde sanat dünyasının farklı alanlarından isimlerin konuk olduğu konuşma dizisinde, pandemi sonucu yaşanan fiziksel mesafe gerekliliklerinin sanat üretimi ve sergilenmesindeki etkileri ele alınıyor.

Sanat Dünyamız Konuşmaları'nın 12 Haziran Cuma günü saat: 18:00'de yayınlanacak olan Sanatçılar Ne Diyor? bölümünde Sanat Dünyamız dergisi editörü Fisun Yalçınkaya, üretimleri farklı mecralarda yoğunlaşmış olan sanatçılarla bu dönemde neler yaşadıklarını konuşacak.

Necla Rüzgar, Taner Ceylan, Bager Akbay, Yasemin Özcan ve Meriç Algün gibi sanatçıların katılacağı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak olan etkinliğe linke tıklayarak katılabilirsiniz:

Kaynak: Bültenler