Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı
Suriye devlet ajansı SANA, Suriye ordusunun Kamışlı kentinin 60 km doğusuna kadar asker konuşlandırdığını duyurdu.
SANA devlet ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinden 60 km doğuya kadar olan alana konuşlandı" denildi.
Ajans daha önce, düzenli ordu birliklerinin Kamışlı yakınlarına konuşlanmaya başladığını bildirmişti.
SURİYE BAYRAKLI 3 ZIRHLI ARAÇ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esed rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
VİDEO: Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı