San Fermin Festivali'nde Boğalarla İlk Koşu Yapıldı

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde düzenlenen dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nin en büyük etkinliği olan boğalarla koşunun ilki yapıldı.



"Encierro" olarak adlandırılan ve kent merkezindeki 875 metrelik yolda yapılan koşu, yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı ve 2 dakika 58 saniye sürdü.



Kızıl Haç görevlilerinin verdiği bilgiye göre, boynuz darbesi alan 2 kişi yaralandı. Düşüp hafif yaralanan çok sayıda kişi de ayakta tedavi edildi.



500 ila 600 kilogram ağırlığındaki 6 boğanın 6 öküz eşliğinde ahırdan çıkarılıp arenaya kadar yaptığı koşuya farklı uluslardan yüzlerce kişi katıldı. Boğalar, öğleden sonra matadorların karşısına çıkacak.



Encierro etkinliğine katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak yetiyor. Beyaz pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyen katılımcılar, boyunlarına da San Fermin'in sembolü kırmızı fular bağlıyor.



Son yıllarda sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan etkinlikte kural dışı koşanlara 750 ila 3 bin avro para cezası kesiliyor.



San Fermin festivali 14 Temmuz'da sona erecek.