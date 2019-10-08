Samsun silahla yaralama şüphelinden gazeteciye ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum

08.10.2019 12:54

Silahla yaralama şüphelinden gazeteciye Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum

Samsun'da silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hakan S., kendisine 'neden yaptınız' diye soran gazetecilere Her şeyin bir sebebi var, ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum diye yanıt verdi.

Olay, 3 Ekim'de Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S.'nin kullandığı motosikletle tamirci önüne gelen E.K., kapının önünde karşılaştığı motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla ateş etti. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Y.E.A.'nın bacağına isabet etti. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı motosiklet tamircisi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Y.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

'NEDEN ÇEKİYORSUN DİYE SORUYOR MUYUM'

'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan Hakan S. ve arkadaşı E.K., Narkotik ekiplerince 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Hakan S., kendilerini görüntüleyen ve 'neden yaptınız' diye soran gazetecilere, Her şeyin bir sebebi var. Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum' diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA