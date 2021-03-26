SAMSUN Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı
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SAMSUN Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandıSAMSUN'da koronavirüs testi pozitif olan E.A. (48) pazarda sebze meyve tezgahının başında yakalanmasının ardından Sağlık İl Müdürü Dr.Öğr.

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Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı

SAMSUN'da koronavirüs testi pozitif olan E.A. (48) pazarda sebze meyve tezgahının başında yakalanmasının ardından Sağlık İl Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç "Pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın kimsenin hakkına girmeden evlerinde izole olması gerekiyor. Bizler de buna rağmen kurallara uymayan kişileri tespit ederek yurda yerleştiriyoruz" dedi.

Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı. E.A.'nın sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu. E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi. Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının koronavirüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı. Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi. Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

'SIKI DENETİM YAPILIYOR'

Pazarlar, marketler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ve buna bağlı olarak sıkı denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Oruç, "Çarşamba ilçemizde de HES kodu riskli olan bir kişi yapılan denetimler sırasında pazarda yakalandı. Bizim amacımız ve isteğimiz zaten durumu riskli veya pozitif olan kişilerin dışarıya çıkmamasıdır. Günlük 6-7 bin civarında test yapıyoruz. Test sayısını artırmamızdaki sebep, vakaları daha erken teşhis edip onları izole etmektir. Ama ne yazık ki bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymayarak virüsün yayılmasına sebebiyet veriyor. Bu durumda daha duyarlı olmamız lazım. Pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın kimsenin hakkına girmeden evlerinde izole olması gerekiyor. Bizler de buna rağmen kurallara uymayan kişileri tespit ederek yurda yerleştiriyoruz" dedi.

SAMSUN Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı
SAMSUN Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı
SAMSUN Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı
SAMSUN Koronavirüs testi pozitif olan pazarcı, tezgahta yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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