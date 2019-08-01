Gölette boğulan 3 çocuk birbirine sarılı halde bulunmuş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin ölümü ailelerini yasa boğdu. Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan çocukların gölette cansız bedenlerinin de birbirine sarılı halde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİRBİRİNE SARILI HALDE BULUNDULAR

Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve yakın arkadaş olan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümü ailelerini yasa boğdu. Çocukların gölette cansız bedenlerinin birbirine sarılı halde bulunduğu ortaya çıktı. Çocukların boğulurken kurtulmak için birbirine sarıldıkları üzerinde duruluyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, olayın olduğu derenin çocukluklarından itibaren serinlemek için girdikleri yer olduğunu belirterek Ölen çocukların 3'üde zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. Muhtemelen o kayınca diğerleri onu kurtarmak için peşine mi girdiler bilemiyoruz. Ekipler çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağolsun. Çok üzgünüz dedi.

Kaynak: DHA