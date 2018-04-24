Samsun-Evine Masa Almak İsterken Kendi İşini Kurdu-Hd

Evine masa almak isterken kendi işini kurdu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sevda Barut Keleş (36), ilçede evine almak istediği yemek masası bulamayınca ortağı Emine Yılmaz (35) ile birlikte Ceviz ağacından ahşap dekoratif masa yapmaya başladılar.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evine yemek masası almak isteyen ve istediği masayı bulamayan evli ve 2 çocuk annesi Sevda Barut Keleş, masayı yaptırmaya karar verdi. Hayal ettiği doğal ahşap malzemeden masayı araştırmalar sonucunda yaptırdı. Daha sonra arkadaşı olan Emine Yılmaz ile birlikte proje geliştirerek ilçede ceviz ağacından doğal dekoratif ev ve iş yeri mobilyaları üzerine işyeri açmaya karar verdi. Kurdukları atölyede çalışan personelleri ile birlikte doğal ahşap malzeme kullanılarak yapılan mobilyalar kısa sürede ilgi gördü. Özellikle yaptıkları masalar katıldıkları fuarlarda da talep görmeye başladı. İki kadın girişimci, 1,5 yıl içerisinde işlerini büyüttü. Önce komşu illere ardından da Türkiye'nin çeşitli illerine satış yapmaya başladı. Vezirköprü ilçesindeki İnönü Mahallesinde yaklaşık 1,5 yıldır Emine Yılmaz ile birlikte ceviz sanatını icra ettiklerini belirten Sevda Barut Keleş, 400 metrekarelik alanda toplam 5 kişi ile birlikte ceviz ağacından doğal dekoratif ev iş yeri ürünleri yapmaya başladıklarını belirtti. Keleş, 'Bu ürünlerin en büyük özelliği çok fazla işlem görmeden doğallığını koruyacak şekilde üretilmesi ve üzerine fazla kimyasal uygulama olmamasıdır. Ağacın deseninin tamamını koruyacak şekilde boya işleminden geçiyor. Uzun ömürlü ve dayanıklıdırö dedi. Yaptıkları işte en fazla ceviz ağacını kullandıklarını ifade eden Keleş, 'Ceviz daha dayanıklı, dokusu diğer ahşap türlerinden kolaylıkla ayrılabilir. Daha önceki dönemlerde de mobilya olarak en çok kullanılan cevizdi. Ceviz sandıklar falan çok revaçtaydı. Biz tekrardan cevize olan ilgiyi arttırmak için ceviz ağacını tercih ettik. Bir talebin olduğunu gördük. İlk başta kendimize bir masa yapmak istedik. Daha sonra da bu ürünü bizim de üretebileceğimizi düşündük. İlk etapta amacımız kendi ihtiyacımızı gidermekti. Daha sonra bunu iş olarak düşünmeye karar verdik. Biz bayan olarak birlikte yapıyoruz ama erkek iş gücünden yararlanıyoruz. Dışarıdaki mobilya sanayisinde dolap yapmak için onun menteşesi var, kulpu var. Biz daha sade, daha yapılabilir ürünler yaptığımız için bayan olarak buna cesaret ettik. Toplamda 400 metrekare alanda ürünlerimizi üretiyoruz. Evde benim masa ihtiyacım vardı. Birkaç mobilyacıyı dolaştım. Genel anlamda da ahşaba merakım vardı. Kendim evde küçük sehpalar yapıyordum ama masa yapmaya cesaret edemiyordum. Sonra mobilyacıları dolaştığımda bu tür ürünleri gördüm ve 'bizde yapabiliriz' dedim. Sonrasında araştırdım ve yapmaya başladık. Tamamen benim evde bir masa ihtiyacımın olmasından bu iş doğdu. Daha sonra da Emine hanımla beraber bu işe başladık. Hammaddeyi Samsun'dan ve ilçelerden temin ediyoruzdiye konuştu. Yeni evli çiftlerin bu tür ürünlere merakının olduğunu belirten Emine Yılmaz ise, 'Sevda hanım ile biz iyi bir arkadaşız. Daha önceden Sevda Hanım ve eşi böyle şeyler yapmış. Eşi de orman mühendisi bize destek olabileceğini düşünerek bu işe başladık. Sonrasında ağaçları Sevda hanımın eşi seçti ve bize destek oldu. Şuanda bize olan ilgi çok iyi. Son yıllarda yeni evli çiftler hangi tarz mobilya kullanırsa kullansın doğal ürünleri tercih ediyor. En azından yemek masası veya orta sehpayı mutlaka alıyor. Her eve girmeye başladı. Şuanda Tokat, Çorum, İstanbul ve Ankara gibi illere satışlarımız oluyor. Fuarlara da elimizden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyoruzö şeklinde konuştu.