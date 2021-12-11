Samsun Dişhekimleri Odası'ndan muayenede saldırıya kınama

SAMSUN (DHA) - SAMSUN Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, kentte muayene sırasında hasta tarafından darbedilen diş hekimi ve hemşirenin yaralandığı saldırıyı kınadı. Dilek, "Artan şiddeti önlemek için şiddet kullananlara daha caydırıcı cezalar bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Polikliniği'nde meydana geldi. Diş hekimi Özlem Daracı Taşçı ve hemşire Ebru B. ile hasta Uğur İlgöz arasında, muayene sırasında tartışma çıktı. İlgöz, diş hekimi ve hemşireyi darbederek hastaneden ayrıldı. Yaralanan Dr. Taşçı ve hemşire Ebru B., Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktor ile hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 'beyaz kod' verilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Uğur İlgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.