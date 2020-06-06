Samsun'dan kısa kısa Bafra Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Asri Mezarlık'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Bafra Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Asri Mezarlık'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Asri Mezarlık'ta gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakım, onarım ve yol çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra parke taşı ve bordür çalışmalarına da hız verdiklerini belirten Kılıç, "Asri Mezarlık koşullarının iyileştirilmesi için çalışma içindeyiz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Kılıç, ayrıca Asri Mezarlık bünyesindeki Garnizon Şehitliği ve çevresinde 2 kilometrelik yol ve kaldırım çalışmasını da gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bafra Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte ediyor

Bafra Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda yeni tip koronavirüs( Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS öncesinde Bafra Belediyesi ekipleri, okullardaki hijyen ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilerin hijyenik ortamda sınava girmesi için okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarının belirterek, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek YKS öncesinde biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirerek dezenfekte çalışmalarımıza hız verdik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun." diye konuştu.

Kavak'ta kurbanlıklara zam yapılacak

Kavak'ta besiciler, kurbanlık satış fiyatlarına yüzde 10 civarında zam yapacaklarını bildirdi.

İlçede hayvan yetiştiriciliği yapan Şerif Tağmat, kurbanlık satış fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 civarındaki zammın girdi fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyledi.

Kavak'taki besi ahırlarında birkaç gün içinde kurbanlık satışlarına başlanabileceğini belirten Tağmat, "Geçen yıla göre bu yılki kurbanlıklara saman, yem gibi girdi fiyatlarındaki artıştan dolayı zam uygulayacağız. Bu artıştan dolayı biz de üzgünüz ama zam yapmaya mecburuz." ifadesini kullandı.

Tağmat, bu yıl küçükbaş kurbanlıkların 1000 ile 2 bin, büyükbaş kurbanlıkların ise 8 ila 20 bin lira arasında olabileceğini aktardı.

Demir'den üreticilere zararlı böcek uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, patates üreticilerine zararlı böceklere karşı uyarıda bulundu.

Demir, patates böceği ve halk arasında geç yanıklık olarak da adlandırılan patates mildiyösünün önemli miktarda verim kaybına neden olduğunu söyledi.

Hastalığın ilk belirtilerinin yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görüldüğüne dikkati çeken Demir, "Patates üreticileri zararlılara karşı tedbirlerini zamanında almalı. Yaz yağmurları ve hava sıcaklığının artması, hastalığın yayılmasında etkilidir. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir, doku ölür ve uygun koşullarda tüm bitkiye yayılır. Hastalık yumru etine doğru ilerler. Patates böceği ergin ve larvaları ise patates yapraklarını dıştan içe doğru yiyerek zarar yapar." diye konuştu.

Üreticilerin verim kaybı yaşamamaları için erken mücadeleye başlamaları gerektiğini vurgulayan Demir, üreticilerin tarım müdürlükleri ve ziraat mühendislerinden teknik yardım alabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA