Samsun'daki Fetö/pdy Davalarında Karar
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı yargılanan 2 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı yargılanan 2 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, meslekten ihraç edilmiş, tutuklu yargılanan Samsun Müftülüğü personeli Fatma Kurt ile serbest meslekle uğraşan Olgun Gök ve avukatları katıldı.
Duruşmalarda sanıklar, son savunmalarında beraat talebinde bulundu.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası alan sanıklar Kurt ve Gök'ün tahliyesine karar verildi.