Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Ordu istikametine seyir halindeki Mustafa Özdemir (39) yönetimindeki BMY 5506 yabancı plakalı otomobil, aynı yöne seyreden ve kavşaktan dönmek için yavaşlayan İbrahim İsmet Piroğlu (55) yönetimindeki 06 KA 1565 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa Özdemir ağır yaralandı.

Yaralı Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman