Samsun'da Seyir Halindeki Cip Yandı

Samsun'da seyir halindeki cipte çıkan yangında araç yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 EE 2294 plakalı cipte yangın çıktı. Sürücü aracını durdurarak kendini dışarı attı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek cipi söndürdü. Cipten geriye sadece demir yığını kaldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN