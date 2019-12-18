Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)
BATUHAN KURTARILAMADISamsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
18.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:56
BATUHAN KURTARILAMADI
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: DHA