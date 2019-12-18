Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)
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Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

BATUHAN KURTARILAMADISamsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

18.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:56
Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

BATUHAN KURTARILAMADI

'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden , kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
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