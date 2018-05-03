Samsun'da Fetö'den Yargılanan Şahsa 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan bir kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan İsmail Köksal, Emel Arıman ve Gülşah Köksal'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan İsmail Köksal, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Emel Arıman ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gülşah Köksal ise beraat etti. - SAMSUN