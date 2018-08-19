Samsun'da Denize Giren 4 Genç Boğuldu - Geniş Haber, Görüntü

Samsun'da denize giren 4 genç boğuldu (2) - GENİŞ HABER, GÖRÜNTÜ

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde denize giren Erkan (25) ile kardeşi Kadir Veral (20) ve amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençleri kurtarmak için denize giren akrabaları Mehmet Veral de boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay saat 14.30 sıralarında ilçenin Dereköy mevkiindeki denizde meydana geldi. İlçede serinlemek için Erkan Veral (25) ile kardeşi Kadir (20) Veral, amcaoğlu Emrah Veral (19) ve arkadaşları Furkan Şener (18) denize girdi. Denize giren 4 genç dalgaların da etkisiyle bir anda gözden kayboldu. Bu sırada kıyıda bulunan Emrah Veral'ın babası Mehmet Veral (56), denize girerek oğlu, yeğenleri ile arkadaşlarını kurtarmak istedi. Ancak Mehmet Veral da akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin olayı Sahil Güvenlik'e bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda dalgıç ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarınca 4 gencin cansız bedenleri denizden çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Veral ise, kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.