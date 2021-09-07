Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Samsun'da bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde bulunan bir depoda operasyon düzenledi. Yapılan aramada 200'er gramlık bin 181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili E.L. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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