Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Canik ilçesi Belediyeevleri viyadüğü altında meydana geldi. Ordu yönüne giden Samet S.'nin kullandığı 06 MIT 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan otomobil, metrelerce sürüklenip, ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Çarşamba ilçesinin Sahilköy Mahallesi muhtarı Musa Karakaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Samet S. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Musa Karakaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet