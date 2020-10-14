Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
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Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama

14.10.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:20
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama

SAMSUN'da narkotik polisince düzenlenen ve piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutukandı.

SAMSUN'da narkotik polisince düzenlenen ve piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutukandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisini aldığı Erol T., Samet K., Ümit K. ve Merve Ç. ve D.T.'yi takibe aldı. Akraba oldukları öğrenilen şüphelilerin İlkadım ve Atakum ilçelerindeki belirlenen adreslerine yönelik operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL, pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erol T., Samet K., Ümit K. ve Merve Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, D.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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