Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu

12.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:13

Samsun'un İlkadım ilçesindekendisini erkek gibi hisseden M.T (34) isimli bir kadın 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırarak zorla alıkoydu. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Bahçelievler mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki M.K. 25 Ocak'ta kız arkadaşının evine gideceğini söyleyerek evinden ayrılıp kayıplara karıştı.

KENDİNİ ERKEK GİBİ HİSSEDEN KADIN

Ailesi kızlarının M.T. (34) isimli kendini erkek gibi hisseden kadın tarafından kaçırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kayıp M.K.'nin Yeşildere Mahallesi'ndeki İ.Y.'ye (48) ait evde olabileceği bilgisini aldı ve kayıp kızı ve M.T. adlı kadını söz konusu evde buldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

M.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, M.T. adlı kadın ile ev sahibi İ.Y. gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.T. ve İ.Y, "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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