Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel
ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYORKar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR
Kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun- Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Çakallı mevkii ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.
Haber: SAMSUN,
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri