Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2) - Haberler
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Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2)

Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYORKar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun- Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Çakallı mevkii ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.

Haber: SAMSUN,


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri

Trafik Kazaları, Ankara, kar, Güncel, Haber

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