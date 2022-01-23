Samsun-Ankara karayolu kardan ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı (2)

ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYORKar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun- Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Çakallı mevkii ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.

Haber: SAMSUN,