SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor - Haber
İlkadım, Güncel

SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor

5 katlı binanın altından yol geçiyorSAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor.

11.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:01
SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor

5 katlı binanın altından yol geçiyor

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor. 'Çıkmaz sokak' olarak adlandırılan geçitl, yayalar tarafından kullanılıyor.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı binada ortaya çıktı. 8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Ancak altından yaya yolu geçen binayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

'BİZİM İÇİN KESTİRME YOL'

Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, 'Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Bizim için çok iyi kestirme oluyor. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruzö dedi.

Şerif Ay da, 'Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım bende, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenlerde şaşırıyorlar, onlarda çözmeye çalışıyorlarö şeklinde konuştu.

SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Cem Yılmaz Hülya Avşar Dilek Yaman
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 10:20:29. #1.15#