SAMSUN 19 Mayıs coşkusu
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SAMSUN 19 Mayıs coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da 19 Mayıs coşkusuHakan AKGÜN-Zeynep IRMAK ÖCAL-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da kente gelişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor...

Samsun'da 19 Mayıs coşkusu

Hakan AKGÜN-Zeynep IRMAK ÖCAL-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da kente gelişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu'nda devam etti. Törene, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sporcular katıldı. Sporcu gençlerin gösterileri ve şiirler okunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışını temsilen Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi. İzci gençler bayrağı öperek teslim aldı. Ankara'dan bisikletle Samsun'a yola çıkan AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 bisikletçi getirdikleri Türk bayrağını Vali Zülkif Dağlı'ya teslim etti. Tören daha sonra sona erdi.

SAMSUN 19 Mayıs coşkusu
SAMSUN 19 Mayıs coşkusu
SAMSUN 19 Mayıs coşkusu
SAMSUN 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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