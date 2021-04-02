Samsat sokaklarında bahar temizliği

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye ekipleri bahar temizliğine başladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde belediye ekipleri bahar temizliğine başladı.

Samsat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinden başlayarak ilçenin her bir köşesinde temizlik seferberliği başlattı. Temizlik çalışmalarını yerinde denetleyen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Başkan Fırat, "Depremden dolayı hala yıkım ve yeni binaların yapım çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla cadde ve sokaklarımızı temiz tutmakta zorlanıyoruz. Samsat'ın girişinden başlayarak, ana caddelerimiz ve peşinden de ara sokaklarımızı temizleyerek, baharı temiz bir çevre ile karşılamak istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı