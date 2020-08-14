Şampiyon dizisi final oldu! Şampiyon dizisi final bölümünde neler oldu? Şampiyon dizisi oyuncuları kimler? Perşembe günleri ekrana gelen Şampiyon dizisi final yaptı. 13 Ağustos tarihinde yayınlanan final bölümünde neler oldu? Şampiyon final bölümü ile haberimizde.

TRT'nin sevilen dizisi Şampiyon,dün akşam yayınlanan bölümü ile final yaptı. 13 Ağustos Perşembe günü yayınlanan 34. bölümü ile final yapan dizi, Kafkas lakabıyla tanınan Fırat Bölükbaşı'nın yaşadığı hikayeyi konu almıştır. ŞAMPİYON 34. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Fırat Bölükbaşı'nın yaşadığı hikayeyi konu alan dizide dün akşam düğün sahneleri ile neşe saçtı. Zafer ve Selvi ile Kerem ve Nesli'nin düğünleri parasızlık sebebiyle biraz kötü başlasa da atlatmayı başardılar. Fırat'ın WBC dünya Şampiyonu James McVardy'le maça çıkmayı kabul etmesiyle Yaman ve Güneş'e verdikleri sözü tutacak olmanın da gururuyla yüzler gülmeye başlar. ŞAMPİYON DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı), Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay), Erkan Avcı (Zafer), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), İlayda Alişan (Neslihan), Deniz Durmaz (Eylül), Şahin Kendirci (Şahin)