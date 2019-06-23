Şamil Tayyar'dan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken çıkış

Şamil Tayyar'dan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken çıkış

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Tayyar, "Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı" dedi.

Şamil Tayyar'dan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken çıkış

23 Haziran İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Eski Milletvekili Şamil Tayyar, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun.

Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur.

Seçim aslında 6 Mayıs'ta kaybedilmişti.

Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik.

Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı."

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