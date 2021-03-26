Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, çiftçileri ziyaret etti
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Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, çiftçileri ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel
Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, çiftçileri ziyaret etti

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, çiftçileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, çiftçileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Yaylıca Mahallesi'ndeki ziyarette çiftçilerle bir araya gelen Kütük, ardından aynı mahalledeki tavuk üretim tesisini de gezdi.

Kütük'e ziyaret ve incelemelerinde Samandağ İlçe Tarım Müdürü Öner Sertkol da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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