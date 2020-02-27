Samandağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Belediye Zabıta Mevzuatı" eğitimi gerçekleşti
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Samandağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Belediye Zabıta Mevzuatı" eğitimi gerçekleşti

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün eğitim talebi üzerine Çukurova Belediyeler Birliği tarafından Başkontrolör Nihat Yıldız eşliğinde "Belediye Zabıta Mevzuatı" eğitimi gerçekleşti.

27.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:58
Samandağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde

İlçe belediyelerin katılımı ile 27 Şubat Perşembe günü, Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimde Başkontrolör , "Belediye Mevzuatı" ile ilgili bilgi verdi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, Samandağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; " Başta bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Sn. Av. Refik Eryılmaz olmak üzere bu eğitimin gerçekleşmesinde katkı sunan Belediyeler Birliği ve Başkontrolümüz Nihat Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kent yaşamında önemli bir noktada bulunan Zabıta biriminin gelişen ve değişen mevzuata ayak uydurabilmesi için, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi açısından bu eğitim son derece önemliydi.

Başta Büyükşehir Belediyesi'nden gelen misafirlerimiz olmak üzere olmak üzere bütün ilçe belediyelerinden, belediyemize gelerek eğitim alan mesai arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yaza doğru bir eğitim daha düzenlemeyi planlıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

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