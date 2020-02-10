Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezzah bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Meydana gelen patlama sonucu araç alev alev yanarken, 1 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mazzeh bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu araç alev alev yanarken, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Öte yandan, MSB, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu.
Ayrıca, 3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.