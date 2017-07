Salıpazarı'nda Yöresel Ürün Pazarı Açıldı

Salıpazarı ilçesinde Belediye ve Mikrofinans işbirliği ile yöresel ürünlerin satılacağı pazar açıldı.



Bereket Mahallesi Şehit İbrahim Yaman Parkı içinde hazırlanan yöresel ürün pazarı, Kaymakam Hilal Küsmez Günaydın ve Belediye Başkanı Halil Akgül'ün katılımlarıyla açıldı.



Kaymakam Küsmez, açılışta yaptığı konuşmada, kadının emeğinin ete kemiğe büründüğü bir proje için bir araya geldiklerini söyledi.



"Kadınlara destek olmak, onları tebrik etmek, bundan sonrası için de yanlarında olacağımızı beyan etmek ve zaten güçlü olan kadınlarımıza biraz olsun destek olmak için buradayız." diyen Küsmez, pazarda 15 kadın her cuma el emeği, göz nuru ürünlerini satacağını belirtti.



Küsmez, "Kadınlarımızı konuşa konuşa, sabırla, yılmadan motive eden Mikrokredi Finans Şube Müdürü Nuray Erensoy'u, desteklerini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımızı tebrik ve taktir ediyorum." dedi.



Kadınlara destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Küsmez, şöyle devam etti:



"Bir yıl boyunca çok uğraşacaksınız. Belki bir müşteri bile olmayacak. Hiç kimse kalmasa da o bir müşteri hep ben olmaya çalışacağım. Emin olun çok daha kalabalık olacak. Belki başlarda zor olacak ama tanıtımınız için elimizden geleni yapacağız. Çeşitli ilçelerde bunu duyurarak burada daim olmanızı sağlamaya çalışacağız. Her daim yanınızdayız. Gerçekten çok tebrik ve taktir ediyorum. Burada kazandığınız her kuruş, sonuna kadar helal ve çok da bereketli olacak. Bol bol kazanıp harcamanızı diliyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun."



Belediye Başkanı Halil Akgül de "Salıpazarı-Çarşamba arası artık 8 dakika. Bundan böyle ilçemize daha çok yerli turist geleceğine inanıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız organik pazar bir ilk olacak. Pazara gelenlerin Salıpazarı'nın tabii ve doğal güzelliklerinin yanında bu güzel, Salıpazarı'nda yetişmiş organik ürünlerden, güzel eserlerden faydalanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Salıpazarı ilçesini coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle doğal yaşamın başkenti olarak adlandırdıklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Tarihi ve turistik alanlarının yanında bu pazarda sergilenen birbirinden güzel yöresel ürünlerle tanışacak olan bölge halkı Salıpazarı'nın zenginliklerinin farkına varacak. Bu işin oluşumunda büyük emekleri bulunan Erensoy'u da tebrik etmek gerekir. 3-4 yıldır çok uğraş verdi. Salıpazarı'nın tanıtımı adına çok büyük katkıları oldu. Şimdi bu pazarın kurulmasında da katkısı var."