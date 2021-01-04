Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
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Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor

04.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:49
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki üreticilerin, kozmetik ürün ve üretiminden turizme kadar birçok alanda ekonomik getirisi olan lavantaya ilgisi artıyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki üreticilerin, kozmetik ürün ve üretiminden turizme kadar birçok alanda ekonomik getirisi olan lavantaya ilgisi artıyor.

Ege Bölgesi'nin önemli ovalarına sahip kentlerden Salihli'de, lavanta yetiştiriciliğine ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Durasıllı Mahallesi'nde yaklaşık 70 dönümlük alana, 90 bin adet lavanta fidanı dikildi. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında dikilen lavantalar, temmuz ayıyla çiçek açıp mor bahçeye dönüşecek. Sonrasında hasat yapılacak. İlçenin tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, "Lavanta yetiştiriciliğinin Salihli'nin başta ürünlerinden olmasını arzu ediyoruz. Burada yetiştirilecek lavantalar ekonomiye kazandırılacak" dedi. Salihli Ovası'nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün arttığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, "Ovamızda pamuk, üzüm, zeytin, salçalık biber ve salçalık domatesten sonra şimdi lavanta üretimine başlanıyor. Burada üretilen lavantaların yağından faydalanılacak. Salihli Ovası'ndaki ürün çeşidi yelpazesine katkıda bulunan firmaya teşekkür ediyorum. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. İş insanı Tunç Kertmen, "Salihli Ovası'nın birçok avantajlı ve gelir getiren ürünü var. Salihli'de yatırım kararı aldık. Amacımız sürdürülebilir tarımı, böyle bir ürünle burada gerçekleştirerek hem bölgedeki boşta kalan ya da kullanılmayan arazilerde yaygınlaştırarak ekonomik hale getirmek istedik. İlk etapta 68 dönüm araziye, 90 bin lavanta fidesi diktik. Bizim üretmeyi planladığımız lavantanın şu an Türkiye'de bir benzeri yok. Yağ oranı bakımından oldukça avantajlı ve ekonomik. Elde ettiğimiz ürününün yağını, damıtma tesisimizde damıtmayı planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz tesisi, bölgedeki diğer üreticileri de kullandırmayı planlıyoruz" diye konuştu. 


Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor
Salihli'de lavanta üretimine ilgi artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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