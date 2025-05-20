Salı hangi diziler var? 20 Mayıs Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Mayıs 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Bahar

NOW TV: Kral Kaybederse

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 MAYIS

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"