Salı hangi diziler var? 20 Mayıs Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? 20 Mayıs Salı TV'de bu akşamki diziler
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 20 Mayıs 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Mayıs 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Bahar

NOW TV: Kral Kaybederse

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 MAYIS

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.