Salgının bitişi için tarih veren Pentagon, korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
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Salgının bitişi için tarih veren Pentagon, korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir

Pentagon, ABD ordusunun salgın için tüm hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, salgının aylar sürebileceğini belirtti. Pentagon adına konuşan Genelkurmay Başkanı Milley "Salgın yaz ortasına kadar sürebilir" dedi.

25.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:21
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon, korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen bitmesinin aylar alabileceğini ve ordunun gereken her şekilde yardım edeceğini ifade etti.

Pentagon binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Bunun en azından birkaç ay süreceğine dair planlama yapmamız gerektiğine inanıyorum, gerekli tüm önlemleri aldık" dedi ve ekledi: En sonunda, birkaç aylık periyottan sonra bu salgını atlatacağız.

"SALGIN YAZ ORTASINA KADAR SÜREBİLİR"

Aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, salgının ne kadar süreceğinin belli olmadığını ve diğer ülkelerin modellerine bakıldığında yaz ortasına kadar devam edebileceğini söyledi. Milley, "Bu modeller ABD için geçerli mi bilmiyorum ama geçerliyse Temmuz ayına kadar olabilir" dedi.

ABD'DE SON DURUM

Öte yandan ABD ordusunda, uçak taşıyıcı gemi Theodore Roosevelt'te görev yapan üç Bahriyeli askerde yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Gemi, 15 gün kadar önce Vietnam'da demirlemişti.

ABD'de şu ana kadar 50 binden fazla kişide virüs tespit edildi ve 600'den fazlası hayatını kaybetti.

Salgının bitişi için tarih veren Pentagon, korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir

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Pentagon korkuttu: Salgın yaz ortasına kadar sürebilir

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