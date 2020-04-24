Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
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Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Erk ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, 20-21 Nisan'daki vaka artış hızının nedenini 10 Nisan gecesine bağladı. 10 Nisan'da, 11-12 Nisan tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmış ve insanlar alışveriş için sokaklara dökülmüştü.

24.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:38
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Ülkemizde koronavirüs salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 791 bin 906 test yapılırken, vaka sayısı 101 bin 790'a, vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 491'e ulaştı. Vaka ve vefat sayılarının artmasına karşın, son bir haftadır ilginç bir tablo ortaya çıktı.

18 VE 19 NİSAN'DA VAKA ARTIŞ HIZI 4.8

Milliyet'in haberine göre; 40 bin 520 test yapılan ve toplam test sayısı 598 bin 933'e ulaşan 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8'e geriledi. Bir sonraki gün, 19 Nisan'da ise 35 bin 344 test gerçekleştirildi ve toplam test sayısı 634 bin 277'ye çıktı. 19 Nisan günü, vaka artış hızı yine yüzde 4.8 olarak saptanırken, uzmanlar bu tablonun umut verici olduğunu söyledi.

20 VE 21 NİSAN'DA YÜKSELDİ

Ancak 20 Nisan'da bir önceki güne oranla vaka artış hızı aniden yüzde 5.4'e yükseldi. 19 Nisan'da 3 bin 977'i olan yeni vaka sayısı, 20 Nisan'da bir anda 4 bin 674'e çıktı. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, günlük vaka sayısı de 19 Nisan'a göre 634 kişi arttı. Uzmanlar bu artışın, 10 Nisan etkisinden kaynaklandığını söylüyor.

"10 NİSAN'DAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, bu tabloyu, "Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14 seviyesinden yüzde 4'e gerilemişti. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması, yoğun bakım yatak sayısı ve sağlıkçıların fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşü sağladı. 20 ve 21 Nisan'daki artışın 10 Nisan'dan kaynaklandığını düşünüyoruz. Havaların düzelmeye başlamasıyla insanlar hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkmaya başladı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesi insanların marketlere hücum ettiğini gördük. Site bahçesinde oturanlar, dışarı çıkanların sayısındaki artış dikkate değerdi. Şunu unutmayalım ki, halen salgının içindeyiz. Dikkat etmediğimiz, önlemleri gevşettiğimizde yeni vaka artışları kaçınılmaz olur. 'Ben uymazsam ne olacak ki!' mantığından sıyrılmamız gerekiyor. Bir kişinin yaptığı yanlış 15 günde 450 kişiye virüs bulaştırma riskini doğurabilir. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Süreç içinde inişli, çıkışlı tablolar görebiliriz. Ama inişli, çıkışlı grafiğin artık düşüşe geçmesi için herkes duyarlı olmalı" ifadeleriyle değerlendirdi.

"VAKA ARTIŞ ORANI 10 NİSAN ETKİSİYDİ"

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Erk ise, pandemi tablosunun iyiye gittiğini bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Salgın İstanbul ağırlıklı seyrediyor. Sahadan gelen bilgiler, tablonun iyiye gittiğini gösteriyor. İstanbul Tıp Fakültesi, Bezm-i Alem ve Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanelerinde vaka sayıları gerçekten azaldı. Yoğun bakıma yatış yapan, hastanelere müracaat edenlerin sayısı da düşüyor. Fatih ilçesi en yoğun vaka artışı yaşanan yerlerin başında geliyordu. Ortaya çıkan yeni tablo ve azalma eğrisi pandeminin gidişatı açısından fikir verecektir. Vaka sayılarımız bir süre daha 3 binli rakamlarda seyrettikten sonra düşüşe geçecektir. Ancak ramazan ayı faktörü ne olur, bilmiyoruz. Vatandaş tedbiri elden bırakırsa sayılar yine artar. 20 ve 21 Nisan'daki vaka artış oranı 10 Nisan etkisiydi. 22 Nisan'daki rakamlar plato çizdiğimizi, hatta düşüş eğrisini gösteriyor. Tepe noktaya tahminimizden önce ulaşıp, düşüş eğrisine geçtiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki bir aylık süreçte tedbirlerde gevşeme olmazsa Haziran'ın ilk günlerinden itibaren vaka sayısı 100'lü rakamlara düşebilir."

10 NİSAN'DA NE OLMUŞTU?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın uygulamadan 2 saat önce açıklanması vatandaşları sokağa dökmüştü. Marketlere akın edin vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ve diğer tedbirleri yok sayarak alışveriş yapmıştı.

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
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Güncel Manşet

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